Diefstal uit auto's in Rotterdam met bijna 30% gestegen; landelijk cijfer blijft stabiel

Het aantal gestolen spullen uit auto's in Rotterdam is in de eerste zeven maanden van 2026 met 29,8% gestegen. Dat zijn 706 diefstallen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van politiecijfers. Landelijk bleef het aantal vrijwel stabiel, met een kleine daling van 0,5%. Amsterdam telt nog altijd de meeste diefstallen, maar het verschil met Rotterdam is in een jaar tijd geslonken van 1.711 naar 459 diefstallen.

Rotterdam stijgt harder dan het landelijke cijfer daalt

Van januari tot en met juli 2026 registreerde de politie landelijk 24.079 diefstallen uit motorvoertuigen. In dezelfde periode in 2025 waren dat 24.199 diefstallen, een daling van 120 diefstallen. De stijging in Rotterdam alleen al is bijna zes keer zo groot als die landelijke afname.

Het landelijke aantal verschilt dus nauwelijks van vorig jaar, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo nam het aantal diefstallen in sommige gemeenten sterk toe, terwijl andere gemeenten juist een duidelijke daling lieten zien. Rotterdam en Amsterdam zijn samen goed voor 27,5% van alle geregistreerde diefstallen uit motorvoertuigen.

Amsterdam en Eindhoven gaan tegen de trend in

In Amsterdam daalde het aantal diefstallen van 4.079 naar 3.533, een afname van 546. Eindhoven ging van 786 naar 576 diefstallen, 210 minder dan een jaar eerder. Daarmee zijn dit de twee gemeenten met de grootste absolute daling.

Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Schiedam noteren ook meer diefstallen

Naast Rotterdam nam het aantal diefstallen toe in vier andere gemeenten met hoge aantallen. Zo nam in Den Haag en Utrecht het aantal diefstallen toe met respectievelijk 179 en 136. In Nijmegen en Schiedam was eveneens sprake van een stijging.