Nederlandse militaire bijdrage aan missie tegen ISIS in Irak vandaag beëindigd

De Nederlandse militaire bijdrage aan de internationale missie Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak is vandaag beëindigd. 'De missie begon in 2014 om terreurorganisatie ISIS terug te dringen en de Iraakse veiligheidssector te ondersteunen', zo melden ministers Dilan Yesilgöz-Zegerius (Defensie) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer.

ISIS

De missie werd in het leven geroepen toen ISIS in 2014 grote delen van Syrië en Irak onder controle kreeg. De snelle opmars van deze en andere terreurgroepen vormde een directe dreiging voor de regio. Ook zorgde dit voor instabiliteit aan de grenzen van Europa, met potentieel grote gevolgen voor de veiligheid van Nederland.

Terugdringen van ISIS

De Verenigde Staten namen het voortouw in de internationale coalitie, die zich richtte op het terugdringen van ISIS en het ondersteunen van Iraakse en Koerdische veiligheidstroepen. Vanaf oktober 2014 leverde Nederland een bijdrage aan OIR. Nederlandse F-16’s voerden luchtoperaties uit tegen ISIS-doelen. Daarnaast droegen Nederlandse militairen bij aan het trainen, adviseren en ondersteunen van Iraakse en Koerdische veiligheidspartners. In 2024 spraken Irak en de Verenigde Staten af missie OIR af te bouwen, met de beëindiging ervan vandaag als sluitstuk. OIR opereert wel nog in Syrië.

De Nederlandse militaire betrokkenheid bij Irak gaat verder terug. Tussen 2003 en 2005 droeg Nederland met de stabilisatiemissie SFIR bij aan veiligheid en wederopbouw in Irak.

Grote waardering

“De inzet van ruim 6.300 Nederlandse militairen in Irak de afgelopen 12 jaar is van grote waarde geweest”, zegt Yesilgöz. “Onze militairen hebben samen met partners de terroristen van ISIS teruggedrongen en de Iraakse veiligheidssector helpen versterken. En dat blijven we doen, want ondanks het einde van deze missie, blijft Nederland zich inzetten voor een veilig en stabiel Irak.”

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim is lovend over het geleverde werk. “Duizenden Nederlandse militairen hebben zich de afgelopen jaren ingezet onder vaak uitdagende omstandigheden. Zij deden dat samen met internationale partners en met steun van hun thuisfront. Hun professionaliteit en inzet verdienen grote waardering.”

Versterking Iraakse veiligheidssector

Naast OIR loopt de NAVO-missie NATO Mission Iraq (NMI). Waar OIR zich richtte op de internationale strijd tegen ISIS, richt NMI zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector door middel van advisering, training en capaciteitsopbouw.

Omdat NMI sinds begin dit jaar vanwege de toenemend instabiele veiligheidssituatie vanuit Italië opereert, is er op dit moment geen Nederlandse militaire aanwezigheid meer in Irak. Binnen NMI is wel nog een aantal Nederlandse militairen en adviseurs actief.