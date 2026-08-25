Tornado raast door Zuid-Frankrijk, woningen beschadigd en tientallen gewonden

Maandag hebben zware onweersbuien in delen van Spanje en Frankrijk voor hevig noodweer gezorgd. 'In het Zuid-Franse Pomas in Occitanië ontstond een tornado die honderden woningen beschadigde en waarbij tientallen mensen gewond raakten', zo meldt Weeronline vandaag.

Zeer zware onweersbuien in de Pyreneeën, etappe Vuelta na hagelregen stillgelegd

In de middag ontstonden zeer stevige onweersbuien boven het noorden van Spanje. Ook de Vuelta kreeg met het noodweer te maken toen de wielrenners door de Franse Pyreneeën reden. Het regende zeer hard, er vielen zeer grote hagelstenen en er waren veel bliksemontladingen. De omstandigheden waren zo zwaar dat de etappe werd stilgelegd.

Tornado bij Pomas

Het buiensysteem trok vervolgens verder naar het noordoosten. Boven het dorp Pomas in Occitanië produceerde een van de buien een tornado. De beelden laten een volledig ontwikkelde tornado zien die gedurende langere tijd aan de grond is gebleven. Een dergelijke goed georganiseerde tornado verwachten we doorgaans eerder op de Great Plains in de Verenigde Staten dan op het Europese continent. Toch zijn dergelijke tornado’s ook in Europa wel degelijk mogelijk, en gisteren was daar een duidelijk voorbeeld van.

EF2-tornado

'De tornado beschadigde uiteindelijk honderden woningen en tientallen mensen raakten gewond. Op basis van de beelden en het schadepatroon zou sprake kunnen zijn geweest van een EF2-tornado. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe krachtig de tornado daadwerkelijk was', aldus Weeronline.