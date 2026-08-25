Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, maar praten lang niet altijd met hun ouders over wat zij online meemaken. 'De helft ziet weleens berichten die hen bang of verdrietig maken, terwijl schaamte of angst voor een boze reactie hen ervan kan weerhouden daar thuis over te vertellen', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag.

Nieuwe campagne

Staatssecretaris Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) start vandaag een nieuwe campagneperiode van Blijf in Beeld, om ouders te stimuleren met hun kinderen in gesprek te gaan en afspraken te maken over smartphonegebruik.

Gemiddeld al met 10 jaar een smartphone

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone: gemiddeld 10 jaar. Dit blijkt uit een peiling onder kinderen tussen de 10 en 15 jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast ziet de helft van de kinderen weleens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Snapchat en TikTok worden het vaakst genoemd als plekken waarvan kinderen de kans het grootst schatten iets vervelends mee te maken. Tegelijkertijd is het voor veel kinderen geen gewoonte om met hun ouders te praten over de vervelende dingen die ze online ervaren, bijvoorbeeld omdat zij zich schamen of bang zijn voor boze reacties van hun ouders.

Ook risico's

Staatssecretaris Aerdts: “Smartphones en sociale media bieden kinderen veel kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee, zoals online pesten, verslaving en het zien van schokkende beelden. Platforms zijn verantwoordelijk voor het veiliger maken van hun diensten en daar spreek ik hen ook op aan. Tegelijkertijd wil ik ouders helpen om hun kinderen goed te begeleiden, door op jonge leeftijd met kinderen te praten en betrokken te zijn bij hun leven online.”

Vroeg beginnen met praten

De campagne Blijf in Beeld richt zich op ouders van kinderen die voor het eerst een smartphone krijgen. Naarmate kinderen ouder worden, neemt de invloed van leeftijdsgenoten toe. Door vroeg met deze gesprekken te beginnen, is het makkelijker om samen afspraken te maken en ook op latere leeftijd in gesprek te blijven. Uit de flitspeiling blijkt dat kinderen de afspraken die zij samen met hun ouders maken over smartphonegebruik waarderen. 89,4% van de kinderen begrijpt waarom zulke afspraken belangrijk zijn en de helft geeft aan deze afspraken fijn te vinden.

Gesprekstips en een afsprakenkaart

De campagne Blijf in Beeld geeft ouders tips om met hun kind te praten over smartphonegebruik en wat zij online meemaken. Deze tips bestaan onder andere uit gesprekstechnieken die in samenwerking met de Kindertelefoon zijn ontwikkeld. Ouders wordt aangeraden open te zijn over hun eigen smartphonegebruik en ook aandacht te hebben voor de positieve kanten van smartphones.

'Blijven praten en afspraken maken'

Bij de campagne hoort ook een afsprakenkaart die ouders en kinderen samen kunnen invullen. Op de kaart staan vragen die helpen om het gesprek te voeren en beter te begrijpen wat voor ouder en kind belangrijk is. Ook is er ruimte om samen afspraken te maken over smartphonegebruik. Er is daarbij geen goede of foute aanpak. Het gaat erom dat ouders en kinderen blijven praten en afspraken maken die bij hun gezin passen.