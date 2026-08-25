Hof: Casino niet aansprakelijk voor verliezen van een bezoeker

De exploitant van een casino in Dordrecht is volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet aansprakelijk voor de verliezen van ongeveer € 30.000,- die een bezoeker van het casino in een periode van een paar weken heeft gemaakt. Dit meldt het gerechtshof vandaag.

Bezoeker vindt dat hij ten onrechte is toegelaten tot het casino

De bezoeker heeft zich vanwege zijn gokverslaving laten inschrijven in het Cruks-register. Dat is een register waarin personen zich kunnen inschrijven, die niet willen worden toegelaten tot legale gokbedrijven. Gokbedrijven moeten controleren of een bezoeker ingeschreven staat in dat register. Als dat zo is, moeten ze de bezoeker de toegang weigeren. Het casino heeft de bezoeker ondanks die registratie 51 keer toegelaten. Daardoor heeft hij in korte tijd € 30.000,- kunnen vergokken.

Inschrijving in het Cruks-register

Het hof vindt het niet aannemelijk dat het casino is tekortgeschoten bij de controle. Bij zijn inschrijving in het Cruks-register heeft de bezoeker zijn namen, geboortedata en geboorteplaats en BSN-nummer verstrekt. Hij heeft daarbij geen buitenlandse identiteitsbewijzen toegevoegd. Bij zijn eerste bezoek aan het casino heeft de bezoeker na controle van zijn identiteitsbewijs een verklaring getekend, waarin staat dat hij geen BSN heeft. De screening in het Cruks-register leverde geen ‘hit’ op. De volgende 50 keren is hij toegelaten na controle van zijn identiteitsbewijs.

Marokkaanse nationaliteit

Het hof vindt het niet aannemelijk dat het casino nalatig is gebleven bij de toelating van de bezoeker tot het casino. Het is onwaarschijnlijk dat de medewerkers van het casino 51 keer een Nederlands identiteitsbewijs van de bezoeker hebben gecontroleerd zonder dat er een ‘hit’ plaatsvond. Daarbij is van belang dat de bezoeker, die twee Marokkaanse ouders heeft, ook de Marokkaanse nationaliteit heeft. Het is aannemelijk dat hij over een Marokkaans identiteitsbewijs beschikt en dat heeft gebruikt bij de toegangscontrole.