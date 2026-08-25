Herstel van droogte zal maanden duren

Na weken van droogte zorgen buien en regen voor een dalend neerslagtekort en tijdelijk iets hogere rivierafvoeren. De droogte is daarmee nog lang niet voorbij: voor structureel herstel van bodem, natuur en de Rijn is langere tijd veel neerslag nodig.

Het neerslagtekort is de afgelopen dagen gedaald naar 283 mm, maar ligt nog steeds boven het niveau van de 5% droogste jaren. Voor de komende tien dagen wordt wisselvallig weer verwacht, waardoor het neerslagtekort verder zal dalen.

Afvoer Rijn kan tijdelijk stijgen

De afvoer van de Rijn bij Lobith ligt momenteel rond 730 kubieke meter per seconde. Normaal stroomt rond deze tijd van het jaar ongeveer 1.100 kubieke meter per seconde door de Rijn. Vanaf woensdag wordt het opnieuw wisselvallig en kan de afvoer stijgen. Door het buiige weerbeeld is de verwachting onzeker.

Ook de brongebieden van de Rijn kampen nog met de gevolgen van de uitzonderlijk droge zomerperiode. De stuwmeren in Zwitserland zijn minder gevuld dan gebruikelijk en de waterstand van het Bodenmeer is uitzonderlijk laag.

De neerslagverschillen in Zwitserland waren de afgelopen dagen groot. In het noorden viel in drie dagen op veel plaatsen 5 tot 20 mm regen. Aan de zuidkant van de Alpen viel door zware onweersbuien lokaal 100 tot 200 mm. Op enkele meetlocaties komt de neerslagsom inmiddels in de buurt van wat daar normaal in heel augustus valt.

De komende periode wordt meer regen in de Alpen verwacht. Dat betekent niet dat de lage waterstanden in de Rijn direct voorbij zijn. Een deel van het water stroomt eerst naar het uitzonderlijk lage Bodenmeer, dat daardoor als buffer werkt. Langdurig veel neerslag is nodig om het watertekort aan te vullen en de afvoer van de Rijn structureel te laten toenemen.

Diepere bodem blijft langer droog

Ook bodem en natuur herstellen niet direct. Na een lange droge periode trekt regenwater minder gemakkelijk de bodem in. De bovenste bodemlaag herstelt het snelst en nieuw gras begint inmiddels te groeien.

Dieper in de bodem houdt de droogte langer aan. Diepwortelende planten, zoals bomen, kunnen daardoor sneller hun blad verliezen. Bij korte, hevige buien stroomt bovendien een groot deel van het water over het oppervlak naar beken en rivieren. Vooral langdurige, gelijkmatige regen kan dieper in de bodem trekken en bijdragen aan verder herstel van de natuur.