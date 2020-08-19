NS wijzigt verbod van tassen op stoel

Utrecht

De gaat de aanpak rond bagage op stoelen in de trein wijzigen. Eerder was het voornemen om in de Algemene Vervoersvoorwaarden op te nemen dat bagage geen zitplaats mag innemen. Na advies van reizigersorganisaties in het LOCOV kiest NS ervoor dit niet als verbod in de voorwaarden op te nemen, maar duidelijker te benoemen in de huisregels.