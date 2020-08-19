woensdag, 19. augustus 2026 - 20:04 Update: 19-08-2026 20:05
NS wijzigt verbod van tassen op stoel
Foto: Archief EHF
Utrecht
De gaat de aanpak rond bagage op stoelen in de trein wijzigen. Eerder was het voornemen om in de Algemene Vervoersvoorwaarden op te nemen dat bagage geen zitplaats mag innemen. Na advies van reizigersorganisaties in het LOCOV kiest NS ervoor dit niet als verbod in de voorwaarden op te nemen, maar duidelijker te benoemen in de huisregels.
Het gaat NS immers niet om het verbod zelf, maar om duidelijkheid voor de reizigers. In de nieuwe huisregel staat: zitplaatsen zijn voor reizigers, handbagage mag geen zitplaats onnodig bezet houden. Daarmee wil NS reizigers helpen elkaar op een prettige manier ruimte te geven in de trein.