OM eist zes jaar cel op verdenking van bankhelpdeskfraude en criminele uitbuiting minderjarige

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Limburg een celstraf van zes jaar geëist tegen een 26-jarige man uit Roermond. Het OM verdenkt de man van bankhelpdeskfraude en criminele uitbuiting van een 17-jarige jongen. De verdachte liet de minderjarige bij die fraude strafbare feiten plegen.

Bij bankhelpdeskfraude worden slachtoffers benaderd door iemand die zich voordoet als medewerker van de bank. Vervolgens worden de slachtoffers door een babbeltruc overtuigd om geld over te maken, toegang te geven tot hun bankrekening of zelfs om hun pinpas en pincode af te geven.

Uitbuiting

De verdachte zou de minderjarige in de periode juli tot september 2024 twaalf keer hebben vervoerd naar slachtoffers van bankhelpdeskfraude. Daar moest de jongen pinpassen, geld en sieraden ophalen en vervolgens pinnen met de passen. Uit onderzoek blijkt dat de minderjarige 50 euro per keer verdiende, terwijl het buitgemaakte bedrag zoveel malen hoger is. “Het op deze wijze financieel voordeel behalen uit door minderjarigen verrichte criminele activiteiten, leidt daarom tot uitbuiting en het oogmerk van verdachte is daar ook op gericht geweest”, zei de officier op zitting.

Twintig gevallen

De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan 20 gevallen van bankhelpdeskfraude door nepagenten. In twee van de 20 gevallen waren de daders niet succesvol. In alle gevallen liet de verdachte de minderjarige voor hem aan de deur gaan. Uit onderzoek blijkt dat hij zich moest voordoen als bankmedewerker en vervolgens de slachtoffers bewegen tot afgifte van pinpas, pincode en waardevolle spullen. Ook moest de jongen met de buitgemaakte pinpassen gaan pinnen en goederen en geld afgeven. De minderjarige is inmiddels onherroepelijk veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij twaalf van de dertien aangiftes.

Slachtoffers

Bij de meeste slachtoffers wisten de verdachten 500 euro tot 2000 euro te stelen, maar bij enkele slachtoffers veel meer. Zo zitten er uitschieters bij van 500 euro en 13.500 euro aan sieraden en een bedrag van 2000 euro en 15.000 euro aan sieraden.

De officier van justitie: Het gaat stuk voor stuk om nare, brutale feiten waarbij veelal kwetsbare ouderen het slachtoffer zijn geworden.” De verdachten lijken op geen enkel moment stil te hebben gestaan bij de gevolgen van hun handelen en waren enkel uit op heel snel, heel veel geld verdienen over de rug van goedgelovige slachtoffers.

Strafeis

Volgens het OM is de verdachte telkens een onmisbare schakel tussen de personen die bij de slachtoffers aan de deur gaan en de personen die met telefoongesprekken de slachtoffers overhalen tot het afgeven van pincodes, betaalpassen en juwelen. “Hij levert daarmee een substantiële materiele bijdragen aan de delicten”, aldus de officier. “In het nadeel van de verdachte houd ik er rekening mee dat hij in het verleden al diverse keren is veroordeeld voor het plegen van misdrijven, waaronder vermogensdelicten. Uit de gevangenisstraffen die hij daarbij opgelegd heeft gekregen, heeft kennelijk geen lering getrokken. De nu ten laste gelegde feiten pleegde hij zelfs in een lopende proeftijd en terwijl hij een enkelband droeg.” Al deze feiten en omstandigheden bij elkaar genomen, vordert het OM om aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Ook eist het OM dat de verdachte het met deze feiten verdiende geld in de vorm van onttrokken beslag of toegewezen schadevergoedingen wordt afgepakt.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.