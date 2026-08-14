Celstraf en tbs geëist voor autobranden Kerkrade

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg heeft 12 maanden celstraf en tbs met voorwaarden geëist tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. 'Hij wordt verdacht van twee brandstichtingen en een poging daartoe op 26 november 2025. De delicten vonden plaats op de Johan Scholtestraat en de Erpostraat', zo meldt het OM.

Bestelbussen in brand

Op de bewuste dag komen bij de politie twee meldingen binnen over bestelbussen die in brand staan aan de Johan Scholtestraat en de Erpostraat. Onder de bussen treft de politie een witte, stoffen tas aan van winkelketen ‘Action’. Uit onderzoek blijkt dat ook op de Erpostraat is gepoogd een graafmachine, die daar was achtergelaten voor werkzaamheden, in brand te steken. Tijdens een doorzoeking van de woning van de verdachte trof de politie een witte ‘Action’-tas aan. Een zelfde soort tas die werd gebruikt bij de brandstichtingen.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat er een persoon vlak voor de brandstichtingen uit een wooncomplex komt lopen. Deze persoon heeft een wit voorwerp in zijn hand. Na de brandstichtingen loopt de persoon het complex in zonder iets in zijn handen. Bij twee van de drie brandstichtingen zijn DNA-sporen van de verdachte aangetroffen.

Bekentenis

De verdachte bekent de drie feiten en dezelfde specifieke werkwijze. Hij verklaart dat hij de branden heeft aangestoken met een tas en een aansteker en dat hij, voordat hij overging tot het aansteken van de brand, steeds veel alcohol had gedronken. Hij zegt spijt te hebben van zijn daden.

Psychologische problematiek

Deskundigen geven aan dat de verdachte kampt met psychologische problematiek en een stoornis in het gebruik van alcohol. Bovendien is hij eerder veroordeeld voor brandstichtingen.

Strafeis

Gelet op de maatschappelijke onrust, het gevaar voor herhaling, de psychologische problematiek bij de verdachte alsook de eerdere veroordeling voor brandstichtingen achtte de officier van justitie een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest en tbs met voorwaarden passend en geboden. De verdachte zou ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd moeten krijgen vindt het OM. De rechter doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.