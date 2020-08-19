Slachtoffer (30) steekincident Nieuwezijds Voorburgwal overleden

Aan de Nieuwezijds Voorburgwal werd op zaterdag 8 augustus rond 20.30 uur een man neergestoken, mogelijk na een conflict. 'Het slachtoffer, een 30-jarige man, werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij op vrijdag 14 augustus aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie vandaag.

Verdachte aangehouden

Na onderzoek en het horen van getuigen hield de politie op zondag 16 augustus een 27-jarige verdachte aan. De verdachte wordt woensdag 19 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Getuigen

De recherche onderzoekt de zaak en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Heb je iets gezien of heb je meer informatie over het incident? Meld je via het telefoonnummer 0900-8844.