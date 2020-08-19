woensdag, 19. augustus 2026 - 10:37 Update: 19-08-2026 11:55
Bestuurder overleden bij ongeval Hazerswoude-Dorp
Foto: MV
Hazerswoude-dorp
Op de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp heeft woensdagochtend 19 augustus een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Daarbij kwam een automobilist om het leven.
Rond 06.15 uur kwamen een vrachtwagen en een personenwagen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Hij was de bestuurder van de personenauto en overleed ter plaatse.
Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.
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Provincie
Blik op 112