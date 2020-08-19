Bestuurder overleden bij ongeval Hazerswoude-Dorp

Op de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp heeft woensdagochtend 19 augustus een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Daarbij kwam een automobilist om het leven.

Rond 06.15 uur kwamen een vrachtwagen en een personenwagen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Hij was de bestuurder van de personenauto en overleed ter plaatse.

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.