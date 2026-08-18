Politie rolt twee drugslabs op na explosie in IJsselmuiden

Maandag 17 augustus is een drugslab ontdekt aan de Spoordwarsstraat in IJsselmuiden nadat hier rond 15.15 uur een explosie plaatsvond. 'Diezelfde dag zijn twee verdachten aangehouden en is een tweede drugslab aangetroffen aan de Blekerstraat in Enschede. Dit meldt de politie vandaag.

Melding explosie en brand

Rond 15.15 uur gistermiddag kwam bij de brandweer en politie melding binnen van een explosie gevolgd door een hevige brand. 'Hierbij had een getuige twee mannen gezien met brandwonden op hun armen die ervandoor gingen. Reden genoeg om gelijk een onderzoek te starten. Dit leidde tot verschillende andere instappen in de provincie en twee aanhoudingen', aldus de politie.

Twee verdachten aangehouden

De eerste verdachte werd kort daarna rond 16.00 uur gesignaleerd door collega’s in de omgeving van de IJssel. Hij is na medische hulp in het ziekenhuis overgebracht naar het cellencomplex. Gisteravond is een tweede verdachte aangehouden. Hij is eveneens overgebracht naar het cellencomplex. Het verdere onderzoek naar de betrokkenheid van deze beide mannen loopt. De verdachten zitten op dit moment in volledige beperkingen daarom delen we op dit moment geen aanvullende informatie.

Drugslab IJsselmuiden

Landelijke Faciliteit Ontmantelen is maandagavond onderzoek gestart op deze locatie. Dit onderzoek is dinsdag 18 augustus afgerond. In een drugslab wordt gewerkt met chemische en gevaarlijke stoffen. De explosie en brand laten wederom zien dat een drugslab grote gevaren met zich meebrengt.

Drugslab Enschede

In het verdere onderzoek naar de aangehouden verdachten zijn nog twee locaties doorzocht in Enschede. Aan de Blekerstraat in Enschede werd gisteravond een tweede drugslab aangetroffen. Dit lab was tijdens de instap niet in werking. In een pand aan het Wolbert in Enschede werden vervolgens verschillende goederen aangetroffen voor de productie van drugs.