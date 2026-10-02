342 kilo vuurwerk van de straat gehaald in Amsterdam

Inwoners leverden vrijdag 2 oktober tussen 08.00 uur en 13.00 uur op het parkeerterrein van Sportpark Voorland op het Voorlandpad maar liefst 342,1 kg vuurwerk in tijdens de vuurwerkinleveractie. Er werden verschillende soorten vuurwerk ingeleverd, zoals super cobra’s 6, strijkers, vlinders en knalvuurwerk. Ook zijn er fakkels en noodseinmiddelen naar het vuurwerkinleverpunt gebracht.

Eenheidscoördinator vuurwerk Anne Dreijer kijkt terug op een geslaagde inleveractie: “Hoe meer je van straat haalt, hoe meer je voorkomt. Vuurwerk in huis of in de schuur kan levensgevaarlijk zijn. Voor jezelf, jouw gezin, maar natuurlijk ook voor jouw buren. Daarom konden inwoners vandaag straffeloos hun vuurwerk inleveren. Daarna wordt dit F1, F2 en F4-vuurwerk door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en vernietigd.”