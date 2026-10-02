Twee mannen aangehouden voor steekpartij Emmeloord

De politie heeft twee mannen aangehouden voor een steekincident dat eerder al plaatsvond op zaterdagnacht 15 augustus in Emmeloord. Dit meldt de politie vrijdag.

Gewonde man

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus kreeg de politie rond 00.45 uur een melding van een steekincident op de Lange Nering in Emmeloord. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een man met verwondingen aan. Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed onderzoek naar het incident.

Andere plek verwond

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer al eerder die avond verwond is door mogelijk twee mannen op een andere plek dan waar hij is aangetroffen door de agenten. Het incident heeft zich dus buiten het zomerfeest van Emmeloord afgespeeld dat gaande was die avond.

Twee aanhoudingen

Een man van 26 jaar uit Emmeloord en een man van 23 jaar uit de Noordoostpolder zijn aangehouden. De man van 26 is inmiddels voorgeleid aan rechter-commissaris. De andere man wordt nog voorgeleid. De politie verwacht niet meer aanhoudingen te doen in dit onderzoek.