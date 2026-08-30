Ernstig verkeersongeval op Markerwaarddijk, 3 doden en 5 gewonden

Zaterdagavond zijn bij een ernstig verkeersongeval op de Markerwaarddijk (N307) tussen Lelystad en Enkhuizen drie mensen om het leven gekomen en vijf gewonden gevallen.

Frontale botsing

Bij de frontale botsing tussen twee auto's rond 22.50 uur waren in totaal acht personen betrokken. Drie personen overleden ter plekke, vijf anderen raakten licht tot zwaar gewond.

Weg volledig afgesloten

De Markerwaarddijk werd na het ongeval afgesloten zodat hulpdiensten alle ruimte hadden voor de hulpverlening. Verkeer werd geadviseerd om te rijden via de Afsluitdijk. De politie is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak van het ongeval in kaart te brengen.