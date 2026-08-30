Man steekt automobilist neer die achter op zijn auto botst in Grave

Een 39-jarige man uit Ysselsteyn raakte zaterdagmiddag ernstig gewond bij een steekincident op de kruising van de Trompetterstraat en de N342 in Grave. Dit meldt de politie vandaag.

Aanrijding

Aanleiding was ogenschijnlijk een aanrijding tussen drie auto’s. De dader ging er na het incident met zijn auto vandoor en de politie is nog naar hem op zoek.

Stoplicht

Het latere slachtoffer reed rond 14.45 uur met zijn auto achter op een andere auto, die voor het stoplicht stond te wachten. Door deze aanrijding ontstond ook een aanrijding tussen de aangereden auto en de auto die daar weer voor stond.

Automobilist gestoken

'De bestuurder van de aangereden auto stapte direct uit en liep naar de bestuurder die bij hem achterop was gereden. De man stak het slachtoffer vervolgens met een mes en ging er daarna in zijn auto vandoor over de Henri Dunantsingel. Wij doen onderzoek naar de gebeurtenissen', aldus de politie.

Slachtoffer gewond aan bovenlijf

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlijf en werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling aan zijn verwondingen. Hij is niet in levensgevaar.

Donkerkleurige Volvo

De politie is op zoek naar de dader die reed in een donkerkleurige Volvo met witte, vermoedelijk Poolse, kentekenplaten. Het zou gaan om een stevige man met een lichte huidskleur en mogelijk een rossige baard. Mensen die weten waar we deze bestuurder kunnen vinden roepen we op om deze info met ons te delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel zonder je naam te zeggen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.