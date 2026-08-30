Amsterdamse woning drie keer doelwit van explosie binnen 24 uur

Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is op zaterdag 29 augustus 2026 drie keer het doelwit van een explosie. 'Twee keer vindt er een explosie plaats en kan een derde keer worden voorkomen doordat een 16-jarige jongen uit Amsterdam wordt aangehouden. De recherche doet onderzoek naar de drie incidenten en zoekt getuigen', zo meldt de politie vandaag.

EOD

Rond 00.20 uur kan een 16-jarige jongen uit Amsterdam worden aangehouden als hij een explosief af wil laten gaan bij een woning aan de Professor R. Casimirstraat. Het mogelijke explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onklaar gemaakt. Maandag 31 augustus 2026 zal de jongen worden voorgeleid bij de Officier van Justitie.

Twee eerdere explosies

'Rond 19.40 en 23.20 uur vonden er op hetzelfde adres wel twee explosies plaats. Hierbij ontstaat schade maar vallen er gelukkig geen gewonden', aldus de politie.

Getuigenoproep

Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek naar de drie incidenten. Het onderzoeksteam komt dan ook graag in contact met getuigen van deze explosie.

