Excuses voor leed aangedaan door de gesloten jeugdzorg

Jongeren in de gesloten jeugdzorg hebben niet altijd de passende zorg en bescherming gekregen die nodig was. 'Ze kregen te maken met de vergaande inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, een onveilige leefomgeving of geweld tijdens hun verblijf. Dit heeft bij velen diepe en blijvende sporen nagelaten', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Excuses aangeboden

'Daarom heeft minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) vandaag tijdens een bijeenkomst in Ede excuses aangeboden. Dit deed de minister namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland', aldus het ministerie.

Eerste stap naar verandering van gesloten hulp

Met deze excuses wordt het leed van deze jongeren erkend. Het is een eerste stap naar herstel en verdere verandering van de gesloten jeugdhulp. De excuses zijn gericht aan alle (oud-)jongeren die hebben geleden in de gesloten jeugdzorg, waaronder jongeren die vóór 2008 voor zorg en bescherming in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst. De excuses zijn ook gericht aan ouders, naasten en nabestaanden.

Spijt

Minister Sterk, namens de vier partijen: “Ik heb sommigen van jullie de afgelopen tijd gesproken. Dat maakte indruk. Jullie kregen te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving. Velen kregen te maken met geweld. Fysiek, mentaal, seksueel soms ook. Door de vergaande manier waarop vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast, konden jullie geen kant op. […] Dat schudt niemand zomaar van zich af. Zeker niet als nooit iemand zegt: het kwam niet door jou. Daarom zeg ik vandaag: Het was en is niet jullie schuld. Niets van wat jullie daarin hebben moeten meemaken, kwam door jullie zelf. […] Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg.”

Herstel en ondersteuning voor (oud-)jongeren

De komende jaren worden herstelactiviteiten georganiseerd voor (oud-)jongeren, naasten en nabestaanden. Zij kunnen elkaar daar ontmoeten, ervaringen delen en steun vinden. Daarnaast kan er steun worden geboden door een procesbegeleider wanneer een (oud-)jongere vastloopt, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, financiën, gezin, werk of zorg. Het kabinet stelt €12 miljoen beschikbaar voor het hersteltraject.

Werken aan de afbouw van gesloten jeugdhulp

Erkenning en herstel kunnen niet los worden gezien van de verdere af- en ombouw van gesloten jeugdhulp. Met het Rijk, VNG en zorgaanbieders werken we hieraan door, met als doel het aantal gesloten plaatsingen verder af te bouwen. Daarbij willen wij dat jongeren eerder én anders worden geholpen en zo instroom in de gesloten jeugdhulp voorkomen wordt.