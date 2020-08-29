Rode Kruis: al 740.000 euro opgehaald voor slachtoffers overstroming Nepal

Er is inmiddels al ruim 740.000 euro gedoneerd op Giro 6868 voor de slachtoffers van de verwoestende overstromingen in Nepal. 'Het Rode Kruis is dankbaar voor de steun, maar waarschuwt dat de humanitaire nood nog altijd groeit', zo meldt het Rode Kruis zaterdag.

Honderden doden en duizenden zijn huis kwijt

Door de ramp zijn honderden mensen omgekomen, duizenden mensen hun huis kwijtgeraakt en complete dorpen afgesneden van de buitenwereld. Op veel plekken kan hulp alleen per helikopter worden geleverd. Tegelijkertijd maken hulpverleners zich zorgen over stijgende waterstanden en het risico op nieuwe overstromingen.

'Pas het begin van een hele lange hulpoperatie'

"De beelden uit Nepal hebben veel mensen geraakt en we zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties die binnenkomen," zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Rode Kruis. "Maar dit is pas het begin van een heel lange hulpoperatie. Daarom is blijvende steun hard nodig."

Alleen maar meer hulp nodig

Het Rode Kruis verwacht dat de behoefte aan schoon drinkwater, hygiënevoorzieningen en onderdak de komende weken nog verder zal toenemen.

Jonkers: "Terwijl er nog altijd lichamen van overleden mensen worden geborgen en het water steeds verder vervuild raakt, staat de volgende ramp alweer voor de deur: ziekte-uitbraken. Er is nog veel meer hulp nodig om te zorgen dat mensen toegang hebben tot onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Ieder uur telt."

Doneren

Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via giro 6868 op of rekeningnummer NL83INGB0000006868.