Zeer gevaarlijke XTC pillen met PMMA met beeltenis Trump aangetroffen

Afgelopen week zijn er meerdere ecstasypillen ingeleverd bij één van de testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid van de stof PMMA bleken te bevatten. Zo meldt het Trimbos-Instituut vrijdag.

Oververhitting met dodelijke afloop

Ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft recentelijk een dergelijke pil geanalyseerd. Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop.

Trump-afbeelding

'Het gaat om een pil met twee verschillende kleuren waarvan diverse combinaties zijn gevonden met aan de voorzijde een Trump-afbeelding en aan de achterzijde een breuklijn met aan de bovenkant de tekst ‘NL’ en aan de onderkant ‘Trump’. Sinds mei raadt het DIMS al via de Red Alert app af om pillen te gebruiken met daarin naast MDMA ook een lagere hoeveelheid PMMA', aldus het Trimbos.

Wat is het gevaar van PMMA?

PMMA (para-methoxymethamfetamine) is een stof die sterk lijkt op MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Het effect treedt alleen later op en de oppeppende werking blijft vaak uit. De kans op overdosering neemt hiermee toe. Uren nadat de PMMA is ingenomen, kunnen dan ineens verschillende effecten optreden zoals misselijkheid, verhoogde hartslag, stuiptrekkingen en een extreem verhoogde lichaamstemperatuur.

Advies aan gebruikers en omgeving

Gebruik deze pil absoluut niet. Als iemand deze pil toch heeft ingenomen en daardoor heftige effecten ervaart, schakel snel de medische diensten (EHBO of ambulance) in en probeer de persoon in kwestie in de tussentijd zoveel mogelijk te kalmeren.

