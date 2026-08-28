Aantal mensen met bijstand stijgt 3 jaar op rij, vooral onder jongeren

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 ontvingen 413 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 4 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al twaalf kwartalen op rij toe, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal mensen met bijstand ligt echter nog altijd iets lager dan het aantal voor de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral stijging onder jongeren

In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Het aantal mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) met een bijstandsuitkering nam toe met 0,2 procent tot 229 duizend. Er zijn 140 duizend 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering, 0,8 procent meer dan een jaar eerder.

Onder jongeren tot 27 jaar was de toename van bijstand het sterkst: met 5,7 procent tot 44 duizend. Daarmee ligt het aantal jongeren in de bijstand al veertien kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. In totaal nam het aantal jongeren met bijstand sinds het vierde kwartaal van 2022 toe met 27 procent. Eind 2023 was de toename onder jongeren met 9,2 procent het sterkst. Daarna zwakte deze af tot 4,1 procent eind derde kwartaal 2025, om vervolgens elk kwartaal weer iets te stijgen.