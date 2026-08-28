Lening voor huiseigenaren bij funderingsschade

Het kabinet heeft samen met betrokken partijen de Nationale Aanpak Funderingen verder uitgewerkt. De aanpak helpt eigenaren bij het voorkomen, vertragen of herstellen van schade aan de fundering van een huis of gebouw. Minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vrijdag hierover de Tweede Kamer geïnformeerd.

Lening

Eigenaren die funderingsherstel niet zelf kunnen financieren bij de eigen kredietverstrekker, kunnen voor een lening terecht bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Hier komt dit jaar € 20 miljoen bij zodat ook eigenaren met onvoldoende inkomen herstel kunnen financieren.

Verder moeten eigenaren makkelijker kunnen zien of een woning funderingsschade heeft of het risico loopt die te krijgen. Om de bekendheid hierover te vergroten, komt landelijk informatie beschikbaar over funderingen en funderingsrisico’s.

In het koopproces komt meer en eerder aandacht voor funderingen. Sinds 1 april wordt in taxatierapporten al vermeld of een woning of gebouw risico loopt op funderingsschade. Als dat risico hoog is, is verder onderzoek nodig. Informatie over mogelijke funderingsschade komt vroeg in het koopproces beschikbaar.

Start acht innovatieprojecten

Per 1 september starten acht innovatieprojecten die funderingsonderzoek en -herstel sneller en betaalbaarder moeten maken. Het Innovatieprogramma Funderingen is een programma van TKI Bouw en Techniek. Overheid en deelnemende partijen investeren samen € 4,5 miljoen in het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen die funderingsonderzoek en -herstel sneller en betaalbaarder moeten maken.

Verder zijn inwoners gevraagd naar hun mening over de aanpak van funderingsschade. De grootste groep van de ongeveer 3800 deelnemers aan het onderzoek vindt dat woningeigenaren funderingsherstel in principe zelf betalen, met steun van de overheid voor mensen die dat niet kunnen. Ondervraagden vinden goede en vindbare informatie belangrijk. Daarmee kunnen zij beter inschatten of hun woning een verhoogd risico loopt. Ook noemen inwoners leningen met een lage rente en hulp bij herstelkeuzes en onderzoek.

Nationale Aanpak Funderingen

In de Nationale Aanpak Funderingen werken overheden, financiële partijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en marktpartijen gezamenlijk aan de doelstelling, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Deze aanpak moet eraan bijdragen dat woningeigenaren veilig en toekomstbestendig kunnen wonen. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand en dus ook voor de fundering. Omdat dit een grote, ingewikkelde en kostbare klus kan zijn, ondersteunen overheid en marktpartijen hierbij.

Funderingsschade komt steeds vaker voor omdat gebouwen ouder worden, de bodem daalt en het klimaat verandert. De komende jaren kan het aantal gebouwen met funderingsschade oplopen tot 425.000. Binnen 25 jaar kan dit aantal doorgroeien naar 780.000 gebouwen.