Veroordeling voor zedenfeiten met minderjarig nichtje

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man uit Apeldoorn voor het plegen van seksuele handelingen met zijn minderjarige nichtje. Hij krijgt een gevangenisstraf van 738 dagen, waarvan 720 dagen voorwaardelijk. Daarbij moet de man een taakstraf van 240 uur verrichten.

De man, afkomstig uit Nicaragua, woonde sinds zijn vijftiende bij zijn zus en zijn nichtje in Nederland. Vanaf zijn achttiende vervulde hij een intensief verzorgende rol voor zijn nichtje. Toen zij bijna 9 jaar was, begon de man met het plegen van ontuchtige handelingen bij haar, die onder meer bestonden uit het seksueel binnendringen van haar lichaam. De man was bij het eerste seksuele contact 21 jaar. Deze ontuchtige handelingen vonden plaats in een periode van bijna 2,5 jaar. Ook is de man schuldig aan het seksueel binnendringen bij zijn nichtje toen zij 13 jaar was.

Inbreuk op lichamelijke en seksuele integriteit

De man schond langdurig en al op jonge leeftijd de lichamelijke en seksuele integriteit van het slachtoffer. Dit wordt niet anders wanneer de minderjarige - zoals hier het geval lijkt te zijn geweest - met de seksuele handelingen instemt. De wetgever heeft er juist voor gekozen dit soort feiten strafbaar te stellen omdat minderjarigen de impact van het handelen nog niet kunnen overzien. Het was de man die zich dit als volwassene had moeten realiseren en weerstand had moeten bieden aan zijn seksuele verlangens. Door toch een seksuele relatie met het slachtoffer aan te gaan, schond hij haar belangen. Dat rekent de rechtbank hem aan. De ernst van zijn handelen wordt volgens de rechtbank met name bepaald door de zeer jonge leeftijd van het slachtoffer en de lange periode waarin het plaatsvond.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De psycholoog rapporteerde dat de man kampt met complexe psychiatrische problematiek en een gestagneerde sociale en emotionele ontwikkeling. Er zijn geen aanwijzingen voor een seksuele stoornis, zoals een seksuele interesse in minderjarige meisjes. Wat er is gebeurd met zijn nichtje wordt door de psycholoog beschreven als situationeel seksueel misbruik met een specifiek slachtoffer, te begrijpen vanuit die forse psychiatrische problematiek met fundamentele onthechting en eenzaamheid. De psycholoog adviseert de delicten in verminderde mate aan de man toe te rekenen. De rechtbank neemt dat advies over.

Deskundigenadviezen wegen zwaar mee bij strafoplegging

Kijkend naar de ernst van de delicten vindt de rechtbank een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd. De rechtbank meent echter dat naast de tijd die de man al in voorarrest heeft doorgebracht, in dit specifieke geval een combinatie van een hoge taakstraf met een lange voorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Daarbij is mede van belang dat de man na het uitvoeren van zijn taakstraf nog een langdurige klinische opname en behandeling moet ondergaan. Bij dit oordeel wegen de adviezen van de psycholoog en de reclassering zwaar mee. Hieruit blijkt namelijk dat de man zeer kwetsbaar overkomt, dat hij lijdt aan complexe psychiatrische problematiek en dat detentieschade voor hem groter zal zijn dan gemiddeld.

De rechtbank houdt daarnaast rekening met de brief van de moeder van het slachtoffer, waaruit volgt dat vanuit de slachtofferkant niet afstraffing, maar behandeling en een contact- en locatieverbod voorop staan. Tot slot bekende de man - ook al bij de politie – alle delicten. Daarmee neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn handelen.

Voor het voorwaardelijk strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hieraan verbindt de rechtbank bijzondere voorwaarden, namelijk een meldplicht en een klinische opname en behandeling in een zorginstelling.

Contact- en locatieverbod

Tot slot legt de rechtbank aan de man een vrijheidsbeperkende maatregel op voor de duur van 5 jaar, die inhoudt dat hij geen contact met het slachtoffer mag opnemen en ook niet in haar woonplaats mag komen. Iedere keer dat de man de maatregel overtreedt, moet hij 7 dagen in hechtenis.

Het slachtoffer heeft niet om schadevergoeding verzocht.