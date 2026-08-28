Mogelijk schot gelost

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident op de Haringsestraat in Haps. Rond 20.30 uur kwam de melding dat daar geschoten zou zijn vanuit een auto. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Rond 20.30 uur kwam de melding binnen dat getuigen hadden gezien dat er geschoten was vanuit een auto op de Haringsestraat in Haps. Toen agenten ter plaatse kwamen was er van een schietincident niets terug te vinden. Er waren ook geen meldingen van gewonden. Op een parkeerplaats aan de Haringsestraat is nog gezocht naar sporen, maar dat leverde uiteindelijk niets op.

Aanhoudingen

Tegelijkertijd werd uitgekeken naar de auto die volgens de melder bij het incident betrokken was. Deze kon aan de hand van het kenteken later op de A59 bij ’s-Hertogenbosch gestopt worden. In de auto zaten vier jonge mannen uit Roosendaal. In de auto werden een vuurwapen en een boksbeugel gevonden. Daarop zijn de mannen aangehouden.