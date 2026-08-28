Dode vrouw in tuin aangetroffen bij woning in Boxtel

Donderdagavond werd rond 20.30 uur in de tuin van een woning aan de Eikengaard in Boxtel een dode vrouw aangetroffen. 'Korte tijd later werd op het politiebureau een 66-jarige man uit die plaats aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek', zo meldt de politie vandaag.

Melding dode vrouw in tuin

Rond 20.30 uur kwam bij de meldkamer het bericht binnen dat in de tuin van een huis aan de Eikengaard een dode vrouw lag. De melder trof haar daar aan. Daarop zijn collega’s direct ter plaatse gegaan en door de omstandigheden in de woning werd al snel uitgegaan van een misdrijf.

Misdrijf

Daarop werd een onderzoek ingesteld. Onder andere de technische recherche kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook werd een zoektocht opgestart naar de bewoner van het huis die op dat moment niet thuis was.

Aanhouding

De verdachte meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau in ’s-Hertogenbosch. De 66-jarige man is daarop aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. Het slachtoffer betreft een 66-jarige vrouw uit Schiedam. De twee zijn bekenden van elkaar. Het onderzoek naar de exacte aanleiding en toedracht van het incident gaat verder.

