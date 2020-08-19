Huisbezoeken huisarts in vier jaar tijd 42% gedaald

Huisartsen legden in 2025 gemiddeld 40,3 huisbezoeken af per 1000 ingeschreven patiënten. In 2021 waren dat nog 69,5 huisbezoeken per 1000 ingeschreven patiënten. Dat is een daling van 42%. Tegelijkertijd steeg het totale aantal contactmomenten met de huisartsenpraktijk naar 5394 per 1000 patiënten, het hoogste aantal sinds 2021. Dat blijkt uit een analyse door vergelijkingswebsite Overstappen.nl van de jaarcijfers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). De daling van het aantal huisbezoeken is het grootst bij de oudste patiënten, terwijl praktijken juist steeds meer oudere patiënten hebben.

Meer contactmomenten met huisarts, maar minder huisbezoeken

Het aantal contactmomenten met de huisartsenpraktijk groeide tussen 2021 en 2025 met 7%, van 5055 naar 5394 contactmomenten per 1000 patiënten. Het gaat daarbij vooral om consulten in de praktijk, in de ketenzorg en in gesprekken met de praktijkondersteuner. Het aantal huisbezoeken daalt juist. Tussen 2021 en 2024 liep het aantal huisbezoeken van 20 minuten of langer terug van 69,5 naar 60,9 per 1000 patiënten, een daling van 12%. In 2025 volgde een daling naar 40,3 bezoeken per 1000 patiënten, oftewel een daling van 34% in één jaar.

Grootste daling bij patiënten van 85 jaar en ouder

Ouderen krijgen veruit het vaakst een huisbezoek van de huisarts. Patiënten van 85 jaar en ouder kregen in 2025 742,2 lange huisbezoeken per 1000 patiënten. In 2021 waren dat er 1202,6. Dat is een daling van 38%. Bij 75- tot en met 84-jarigen ging het aantal bijna door de helft: van 341,3 naar 176,1 huisbezoeken per 1000 patiënten.

Aandeel oudste patiënten in de praktijk loopt op

Tegelijkertijd verandert de samenstelling van de patiëntenpopulatie bij huisartsenpraktijken. Het aandeel patiënten van 85 jaar en ouder steeg van 2,2% in 2021 naar 2,6% in 2025. Het percentage patiënten van 75 tot en met 84 jaar liep op van 6,5% naar 8,0%. De gemiddelde leeftijd van ingeschreven patiënten steeg mede daardoor van 42,0 naar 43,3 jaar.

Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl, licht toe: "De daling van het aantal huisbezoeken gaat het snelst bij de groep die het minst makkelijk naar de praktijk komt. Dat hoeft niet te betekenen dat deze mensen minder zorg krijgen, want een deel van deze bezoeken wordt overgenomen door de POH-ouderenzorg of de wijkverpleging. Die zorg staat alleen niet meer in de cijfers van de huisartsenpraktijk. Daardoor is niet langer goed te volgen wie thuis zorg krijgt en wie niet."

Zorg aan huis valt onder de basisverzekering, zonder eigen risico

Huisartsenzorg valt volledig onder de basisverzekering en het verplichte eigen risico van € 385,- geldt daarvoor niet. Datzelfde geldt voor wijkverpleging en voor verpleging en verzorging thuis. Voor extra voorzieningen, zoals personenalarmering – een systeem waarmee iemand in een noodsituatie thuis met één druk op de knop hulp kan inschakelen –, hangt de vergoeding af van de aanvullende verzekering en verschilt de vergoeding per polis.