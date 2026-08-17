Westnijlvirus vastgesteld bij een bloeddonor

In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het westnijlvirus vastgesteld. Dit is gebeurd in augustus 2026 tijdens wetenschappelijk onderzoek van Sanquin Research onder bloeddonoren uit gebieden waar eerder westnijlvirus is gevonden bij mensen, paarden, vogels of muggen. Bij de donor, die milde klachten had, werd het virus aangetoond met een laboratoriumtest (PCR). De persoon woont in de provincie Utrecht en is niet recent in het buitenland geweest. Daarom is het waarschijnlijk dat de infectie in Nederland is opgelopen.

Eerste bevestigde besmetting bij een mens in 2026

Dit is de eerste bevestigde besmetting bij een mens in 2026 die in Nederland is ontstaan. De laatste keer dat in Nederland mensen een infectie met het westnijlvirus opliepen was in 2020.

Westnijlvirus en westnijlkoorts

Het westnijlvirus komt voor in vogels. De gewone huissteekmug kan het virus oplopen door zich te voeden met bloed van een besmette vogel. Een besmette mug kan het virus vervolgens doorgeven aan andere vogels, aan zoogdieren zoals paarden en aan mensen. Mensen en paarden kunnen ziek worden van het westnijlvirus, maar zij geven het virus niet verder door. 80% van de mensen die het westnijlvirus oploopt heeft geen klachten, 19% heeft westnijlkoorts met griepachtige klachten en 1% krijgt daarbij neurologische klachten. Mensen ouder dan 50 jaar en mensen met een lagere weerstand door ziekte of medicijnen hebben meer kans om erg ziek te worden van het westnijlvirus. Een klein deel van de mensen met ernstige westnijlkoorts kan overlijden.

Muggen actief die westnijlvirus kunnen overbrengen

Dat er nu in korte tijd op verschillende plekken in Nederland een paard, een vogel en een mens positief zijn getest op het westnijlvirus, laat zien dat er in Nederland muggen actief zijn die het westnijlvirus bij zich dragen. De kans dat iemand in Nederland westnijlkoorts oploopt is nog steeds heel klein.

Wat kun je doen om westnijlvirus te voorkomen?

Muggen zijn vooral actief in de schemering. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat je wordt gestoken, kun je bijvoorbeeld: