Man (33) verdacht van voorbereiden aanslag op prinsessen Amalia en Alexia vrijgelaten

Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag beslist dat de voorlopige hechtenis van een 33-jarige verdachte per heden wordt opgeheven. 'De man bevindt zich in voorlopige hechtenis op verdenking van het treffen van voorbereidingshandelingen van het plegen van een aanslag op het leven of de vrijheid van prinses Amalia, het plegen van voorbereidingshandelingen voor het doden of zwaar mishandelen van prinses Alexia en de poging tot bedreiging van beide prinsessen', zo meldt de rechtbank dinsdag.