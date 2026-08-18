Man (33) verdacht van voorbereiden aanslag op prinsessen Amalia en Alexia vrijgelaten
De rechtbank Den Haag heeft dinsdag beslist dat de voorlopige hechtenis van een 33-jarige verdachte per heden wordt opgeheven. 'De man bevindt zich in voorlopige hechtenis op verdenking van het treffen van voorbereidingshandelingen van het plegen van een aanslag op het leven of de vrijheid van prinses Amalia, het plegen van voorbereidingshandelingen voor het doden of zwaar mishandelen van prinses Alexia en de poging tot bedreiging van beide prinsessen', zo meldt de rechtbank dinsdag.
Oordeel rechtbank
'De rechtbank is van oordeel dat de ernstige bezwaren, die tot het verlenen van het bevel tot voorlopige hechtenis hebben geleid, op dit moment niet meer aanwezig zijn. Daarom hoeft hij niet meer in voorlopige hechtenis te blijven en zal hij vandaag op vrije voeten komen', aldus de rechtbank.
Uitspraak 31 augustus
De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op maandag 31 augustus 2026 om 13.00 uur.