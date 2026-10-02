Voetganger overleden na botsing met vrachtwagen in Callantsoog

Vrijdagochtend is een voetganger overleden na een ongeval met een vrachtwagen in het Noord-Hollandse Callantsoog. 'Het incident vond plaats om 10.00 uur aan de Lepelaarsweg in Callantsoog.

Botsing

De vrachtwagen kwam in botsing met een voetganger aan de Lepelaarsweg in Callantsoog. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Schagen. De man is ter plaatse overleden.

Aanhouding bestuurder

De bestuurder van de vrachtwagen is een 39-jarige man uit Dijk en Waard. De politie heeft deze man volgens procedure aangehouden. Een eerste onderzoek toont aan dat de bestuurder niet onder invloed van alcohol was.

Onderzoek en getuigenoproep

Medewerkers van forensische opsporing verkeer zijn ter plaatse. Zij doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie zoekt nog getuigen van het ongeval.