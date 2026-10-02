Twee derde van de mensen met een vaccinatiebrief haalt nieuw pneumokokkenvaccinatie, helft de griepprik

In 2025 liet 66% van de mensen die een uitnodiging van hun huisarts kregen voor het nieuwe vaccin tegen pneumokokken zich vaccineren. Voor de griepprik was dit 54%. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) van het Nivel, in opdracht van het RIVM.

Sinds 2025 wordt gebruikgemaakt van een nieuw vaccin tegen pneumokokken (PCV20). Dit vaccin hoeft niet meer elke 5 jaar herhaald te worden. Er is nog maar één prik nodig. Mensen worden op 60-jarige leeftijd uitgenodigd voor vaccinatie: in 2025 waren dit mensen geboren in 1965. Naast 60-jarigen werden in 2025 mensen geboren in 1941 tot en met 1947 uitgenodigd voor herhaalvaccinatie. Bij hen was de vorige uitnodiging 5 jaar geleden. Ook werd een inhaalgroep van mensen geboren vóór 1941 voor het eerst uitgenodigd voor vaccinatie tegen pneumokokken.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 66% in 2025

In 2025 liet 66% van de uitgenodigde mensen zich vaccineren. De vaccinatiegraad was het laagst (43%) bij mensen van 60 jaar en het hoogst (74%) bij mensen van 79 jaar. De introductie van het nieuwe vaccin heeft weinig invloed gehad op de vaccinatiegraad. Zowel in 2024 als in 2025 liet 43% van de 60-jarigen zich vaccineren. Bij de inhaalgroep die zowel in 2020 als in 2025 werd uitgenodigd was de vaccinatiegraad in beide jaren vergelijkbaar: 72% tot 75% in 2020 en 72% tot 74% in 2025.

Influenza-vaccinatiegraad 54% in 2025

Mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen krijgen elk najaar een uitnodiging voor de griepprik. In 2025 liet 54% zich vaccineren, net zoveel als in 2024. Bij mensen onder 60 jaar die vanwege bepaalde medische aandoeningen werden uitgenodigd voor griepvaccinatie werd 27% gevaccineerd. Bij mensen van 60 jaar en ouder was dit 58%.