September op vijf na warmste sinds 1901

September was met in De Bilt gemiddeld 16,8 graden tegen 15,0 normaal de op vijf na warmste septembermaand sinds 1901. Gemiddeld over het land viel 66 mm neerslag tegen 76 mm normaal en scheen de zon 171 uur tegen 169 uur normaal. De maand eindigde met twee uitzonderlijk late zomerse dagen en dagrecords.

De Bilt telde twintig warme dagen met 20 graden of meer, tegen 13 normaal. Op vier dagen werd het zomers warm met 25 graden of meer, tegen drie normaal. De warmste dag was 7 september met 27,3 graden. Op 15 september werd het 25,7 graden.

Vooral de zomerse warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Normaal is het eind september zo'n 17 graden. Met 25,9 graden werd het officieel de warmste 29 september en Eindhoven noteerde een nieuw landelijk record met zelfs 28,6 graden. Vandaag staat het record in De Bilt op 24,3 graden en landelijk op 26,7 graden. De kans is groot dat deze records gebroken worden.

Tropisch warm in Limburg

In De Bilt kwam het deze maand niet tot tropische warmte. Landelijk werd wel 30 graden bereikt. Op 7 september werd in heel Limburg en in Eindhoven 30 graden of meer gemeten. In Ell in Midden-Limburg werd het 30,4 graden, de hoogste temperatuur van de maand.

Ook de nachten waren soms opvallend zacht. In de nacht naar 3 september daalde de temperatuur in De Kooy niet verder dan 18,7 graden. Ook op woensdag 30 september lagen de minima lokaal rond 18 graden.

Eerste grondvorst na de zomer

De koudste nacht was die van 24 op 25 september. In De Bilt daalde de temperatuur naar 5,8 graden en in Hupsel naar 3,2 graden, de laagste waarde van de maand. Die nacht vroor het voor het eerst sinds de zomer licht aan de grond. Weerstation Twente noteerde -0,4 graden op 10 centimeter hoogte.