Dodelijk verkeersongeval Zwaagdijk-Oost: OM eist werkstraf tegen taxichauffeur

Op 24 augustus 2025 heeft de bestuurder van een taxi een verkeersongeval veroorzaakt in Zwaagdijk-Oost, waarbij twee passagiers om het leven kwamen. Het OM vindt bewezen dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig handelde en zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van dit dodelijk ongeval. De verdachte reed volgens het OM verder niet gevaarlijk, reed niet te hard en was niet onder invloed van drank of drugs. Daarom eist het OM een werkstraf van 240 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Toedracht en onderzoek

De verdachte reed af op een kruising met verkeerslichten en wisselde op het laatste moment van rijstrook om rechtdoor te gaan. Hij negeerde daarbij de doorgetrokken streep en het rode licht. Ook had hij onvoldoende aandacht voor het overige verkeer, in het bijzonder voor de auto die van rechts kwam en voorrang had, en waarmee hij op het kruispunt in botsing kwam. De politie heeft onderzoek gedaan op de plaats van het ongeval. Uit o.a. de technische bevindingen aan de verkeersregelinstallatie (de verkeerslichten) en op basis van (getuigen)verklaringen is gebleken dat de verdachte eerst rechtsaf wilde slaan, maar kort voor de verkeerslichten van baan verwisselde voor rechtdoor, en daarna door rood reed. Uit het onderzoek volgt verder dat hij niet te hard reed en er geen sprake was van alcohol- of drugsgebruik bij de verdachte.

Geen opzet maar schuld

De officier van justitie legt tijdens de rechtszaak uit dat verkeerszaken met ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers complex zijn. ‘’Enerzijds omdat de gevolgen van het ongeval groot zijn, en anderzijds omdat het juridisch-inhoudelijk oordeel geen makkelijk oordeel is. De verdachte wilde als taxichauffeur twee mensen naar huis brengen en had niet de intentie om een ernstig verkeersongeval te veroorzaken. Het gaat niet om opzet, maar om schuld. En wat in het dagelijks leven als schuld wordt gezien, komt lang niet altijd overeen met wat schuld betekent in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. Daar gaat het om verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid’’, aldus de officier.

Aanmerkelijk onvoorzichtig

De officier: ‘’Het is gevaarlijk wat de verdachte deed. De stuurbeweging om naar de baan voor rechtdoor te gaan is een bewuste handeling. Maar uit het dossier blijkt niet dat de verdachte bewust grote risico’s heeft genomen. Zo reed hij niet te hard richting of op het kruispunt, heeft het OM de overtuiging dat hij niet opzettelijk het rode licht negeerde, en blijkt uit niets dat hij voorafgaand aan het ongeval gevaarlijk rijgedrag liet zien. Dat maakt dat het verkeersgedrag van de verdachte op de scheidslijn van aanmerkelijk en zeer onvoorzichtig/onoplettend ligt.’’ Daarbij houdt het OM rekening met zijn hoedanigheid als professioneel taxichauffeur, waardoor op de verdachte een zwaardere zorgplicht rust om veilig te rijden.

Strafeis

Dodelijke ongevallen hebben enorme impact op nabestaanden en vaak ook op verdachten De verdachte heeft spijt en berouw getoond en dat komt op het OM oprecht over. De persoonlijke gevolgen voor de verdachte en zijn omgeving zijn groot, hij zit nu in een fase van heropbouw. Daarom vindt het OM een werkstraf van 240 uur en een (deels voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 18 maanden passend.