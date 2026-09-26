Twee motorrijders komen in botsing met elkaar in Breezand, 1 dode

Vrijdagmiddag 25 september heeft rond 14.00 uur een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden op de Middenweg in het Noord-Hollandse Breezand. 'Twee motorrijders zijn met elkaar in botsing gekomen, waarna één van hen, een 24-jarige man uit Westzaan, om het leven kwam', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

'Rond 14.00 uur kregen we een melding van een verkeersongeval op het kruispunt Middenweg met de Stoomweg te Breezand. De betrokken 24-jarige motorrijder werd gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Andere motorrijder gewond naar ziekenhuis

De andere motorrijder raakte ook gewond door de botsing en is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie onderzoekt het verkeersongeval en vraagt mensen informatie te delen, die kan helpen bij dat onderzoek, via 0900-8844.