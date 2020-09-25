Kabinet stelt maatwerkafspraak met Tata Steel uit tot uiterlijk 1 maart 2027

Het kabinet, Tata Steel en de provincie Noord-Holland verlengen de intentieverklaring (Joint Letter of Intent) om te komen tot een maatwerkafspraak met Tata Steel. 'Er is meer tijd nodig om tot een definitieve maatwerkafspraak te komen, constateren alle betrokken partijen', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

'Blijven in gesprek'

'De Nederlandse Staat, Tata Steel en de provincie Noord-Holland blijven in gesprek over de verduurzaming van de staalproductie en het verbeteren van de leefomgeving in de IJmond', zo schrijven minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei), staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Uiterlijk 1 maart 2027

De intentieverklaring die vorig jaar is gesloten, blijft ongewijzigd. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder meer verduurzaming, het terugbrengen van de uitstoot, verbetering van de leefomgeving en gezondheid, naleving van wet- en regelgeving en het toekomstbestendig maken van de staalproductie in Nederland. De betrokken partijen blijven zich gezamenlijk inzetten om uiterlijk 1 maart 2027 tot een definitieve maatwerkafspraak te komen.

Meer tijd voor goede afspraken

De beoogde maatwerkafspraak is een grote en complexe overeenkomst. Er moeten nog verschillende technische, financiële en juridische zaken worden uitgewerkt en gecontroleerd. Een belangrijke ontwikkeling is het voornemen van de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst om de vergunningen van de kooksgasfabrieken in te trekken. Als deze fabrieken eerder sluiten, heeft dat gevolgen voor de planning en voor het financiële plaatje van de verduurzaming. Het kabinet wil die gevolgen goed kunnen wegen in de definitieve afspraak. Voor omwonenden kan een eerdere sluiting van de kooksgasfabrieken een belangrijke verbetering van de leefomgeving betekenen.

Strafrechtelijke vervolging door OM

In juli is bekend geworden dat het Openbaar Ministerie Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen. In de intentieverklaring is opgenomen dat de staat bij ernstige zorgen over het aangaan van de maatwerkafspraak op grond van een (strafrechtelijk) onderzoek de JLoI kan opzeggen. Op dit moment kiest het kabinet ervoor om geen gebruik te maken van deze opzeggrond. Wel volgt het deze ontwikkeling nauwlettend. Het kabinet is van mening dat het aangaan van de maatwerkafspraak beter is voor klimaat en leefomgeving dan het verbreken van de gesprekken.

Gezamenlijk doel blijft overeind

De nieuwe streefdatum van 1 maart 2027 verandert niets aan de uitgangspunten die vorig jaar zijn vastgelegd. De betrokken partijen werken onder dezelfde voorwaarden aan hetzelfde doel: een toekomstbestendige staalindustrie in Nederland, met veel minder uitstoot en verbetering van de gezondheid en de leefomgeving.

De maatwerkafspraak moet leiden tot concrete maatregelen die verder gaan dan wat alleen met wet- en regelgeving kan worden afgedwongen. Het gaat onder meer om een grote CO₂-reductie en extra maatregelen voor de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden.

Daarbij blijven voor het kabinet de volgende punten onverminderd belangrijk: Tata Steel moet zich aan wet- en regelgeving houden en er moet binnen het bedrijf een duidelijke cultuurverandering zichtbaar worden bij de naleving van regels. Daarnaast moet er een stevig financieel plan liggen en moeten de gemaakte afspraken goed worden nageleefd.

Volgende stap naar definitieve maatwerkafspraak

De komende periode worden technische, financiële en juridische onderdelen van de plannen verder uitgewerkt en getoetst. Ook moet het formele proces rond staatssteun bij de Europese Commissie worden doorlopen.

Het kabinet, de provincie Noord-Holland en Tata Steel blijven zich gezamenlijk inzetten voor een definitieve afspraak uiterlijk 1 maart 2027. Vanzelfsprekend gaat het kabinet in gesprek met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond Tata Steel.