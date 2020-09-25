Nederlands oudste veteraan Jan Boerema (107) krijgt Mobilisatie-Oorlogskruis

Een bijzonder moment voor de, zover bekend, oudste veteraan van Nederland. 'De 107-jarige Jan Boerema uit het Groningse Marum ontving vandaag het Mobilisatie-Oorlogskruis. Ook kreeg Boerema een boekwerkje over zijn militaire verleden, waarvan hij de tekst zelf op papier heeft gezet', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdagmiddag.

Opgeroepen vlak voor 2e Wereldoorlog

Boerema werd in 1938 opgeroepen, vanwege de nijpende internationale situatie. Niet veel later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Boerema maakte in mei 1940 de Slag om Kornwerderzand mee. Toen de Duitsers Nederland in die maand mei binnenvielen werden Boerema en zijn eenheid meerdere keren onder vuur genomen. Meerdere collega’s kwamen om het leven.

Capitulatie

In de nacht van 14 mei 1940 was het de beurt van Boerema en zijn groep om wacht te lopen en eventuele Duitse parachutisten te neutraliseren. “Maar toen kwam plotseling het bericht dat Nederland had gecapituleerd”, laat Boerema weten. “Vol ongeloof keken we elkaar aan. Het is moeilijk te beschrijven wat er toen door ons heenging. Enerzijds het gevoel van woede en machteloosheid, maar ook berusting: nu vallen er tenminste niet nog meer doden.”

Marco Kroon

De uitreiking van het oorlogskruis en het boekje, gemaakt door gemeente Westerkwartier, is een gebaar van erkenning voor Boerema’s militaire verdiensten. Hiermee worden ook de verhalen van veteranen levend gehouden. Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd uitgereikt door Ridder Militaire Willems-Orde majoor Marco Kroon. Voorheen weigerde Boerema consequent alle medailles. “Omdat het niet mijn verdienste is”, liet hij eerder weten.