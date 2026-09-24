Minderjarige jongens online en fysiek misbruikt: 4 jaar cel en verplichte behandeling geëist

‘Vandaag gaat het om het langdurig misleiden van jonge jongens. Het bewust contact leggen met deze jonge jongens, hun vertrouwen winnen en op seksuele wijze toenadering zoeken’, zo begint de officier van justitie haar requisitoir. De man aan wie de feiten worden toegeschreven is een 26-jarige man uit de gemeente Oss. Hij werd in februari 2026 aangehouden en zit sindsdien vast. Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Als in juni 2025 een melding binnenkomt bij de politie Oost-Brabant, blijkt dat er op dat moment al een onderzoek gestart is naar een man die seksueel contact zou hebben gehad met een minderjarige jongen. Daaruit volgt dat de verdachte heeft geprobeerd een afspraak te maken met een minderjarige jongen en dat er seksueel getint is gechat tussen de twee. Op basis van de tweede melding worden de gegevensdragers van de man in beslag genomen voor nader onderzoek. In februari 2026 wordt de verdachte aangehouden na een nieuwe melding over seksueel misbruik van een minderjarige jongen. Dat misbruik zou op een middelbare school hebben plaatsgevonden.

Werkwijze

Uit het politieonderzoek volgt dat de man steeds op soortgelijke wijze te werk ging. Hij zocht online contact met minderjarige jongens, waarbij hij zich soms voordeed als een meisje, en drong aan op een fysieke ontmoeting. Bij twee van de drie slachtoffers komt het tot een ontmoeting, waarbij er seksuele handelingen plaatsvinden. Op de telefoon van de verdachte wordt ook kinderpornografisch materiaal aangetroffen, waaronder beelden van het eerder gepleegde misbruik.

Spoor aan verdriet

De officier van justitie: ‘Met zijn gedrag heeft verdachte alle drie de jongens de kans ontnomen om zich op een gezonde en eigen manier samen met leeftijdsgenoten, te ontwikkelen op seksueel gebied. Dat is onomkeerbaar. Verdachte laat daarmee een spoor aan verdriet, wantrouwen, ongeloof en boosheid achter.’ Tijdens de zitting hechtte de officier van justitie er waarde aan om te benoemen dat ze het voor de slachtoffers onverteerbaar vindt dat de verdachte niet aanwezig kon – of wilde – zijn. En daarmee geen verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen hem verweten wordt.

Strafeis

De verdachte is psychisch onderzocht. Daaruit volgt dat er stoornissen aanwezig zijn bij de man, dat de man deels verminderd toerekenbaar is door die stoornissen en dat er een grote kans op herhaling is. De deskundigen adviseren onder meer een behandeling op te leggen, om de kans op herhaling terug te dringen. Kijkend naar alle feiten en omstandigheden, eist het OM 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De officier van justitie vindt het noodzakelijk dat de verdachte een behandeling ondergaat, dat er een contactverbod met de slachtoffers wordt opgelegd en dat er voorkomen wordt dat hij opnieuw contact kan opnemen met minderjarigen. Ook hecht zij er belang dat het toezicht langdurig is en eist een proeftijd van 5 jaar en de gedrag beïnvloedende en vrijheid beperkende maatregel om ook de mogelijkheid te houden om na de straf en proeftijd, nog toezicht te houden op deze verdachte. De rechter doet over twee weken uitspraak.