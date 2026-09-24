Eerste verdachte van groepsverkrachting uit Sliedrecht blijft langer vast

In een heftige zedenzaak, blijft een 23-jarige verdachte langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam woensdag besloten. 'De man wordt ervan verdacht samen met in ieder geval vijf anderen een 18-jarige vrouw te hebben verkracht', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

'Aanjager van een groepsverkrachting'

Het OM ziet deze 23-jarige verdachte als 'aanjager van een groepsverkrachting', die plaatsvond op 26 mei 2025. Tijdens de eerste pro-forma zitting in deze zaak, op 23 september 2026, zei de officier van justitie: "Het betreft een zeer ernstig strafbaar feit waarbij alle grenzen zijn overschreden en er zeer respectloos met het slachtoffer is omgegaan. Alsof zij een voorwerp was waar iedereen gebruik van kon maken."

Slachtoffer meegenomen naar parkeerplaats

Het slachtoffer stapte op 26 mei 2025 in Sliedrecht in een auto bij drie jongens die zij niet kende. De jongens zouden haar naar het station brengen, maar daar werd het slachtoffer niet naartoe gebracht: ze werd – in het donker - meegenomen naar een parkeerplaats. Op die parkeerplaats zou het onder andere de verdachte zijn geweest die seks met haar heeft gehad. Vervolgens is zij, aldus het OM, meegenomen naar een andere locatie, waar ook andere mannen haar hebben misbruikt. Het OM verdenkt deze 23-jarige man ervan een leidende rol te hebben gespeeld.

Meer verdachten

De verdachte is volgens het OM dus niet de enige die zich aan het slachtoffer vergrepen zou hebben. Op basis van uitgebreid onderzoek door de politie, komen zes verdachten in beeld. Twee daarvan zijn woensdagochtend 23 september 2026, op de dag van deze pro forma, aangehouden. Eerder werden nog drie andere verdachten aangehouden, zij zitten nog vast komen later voor de rechter. Alle verdachten worden beschuldigd van opzetverkrachting waarbij er dwang is toegepast en geweld tegen haar is gebruikt.

Totaal 6 verdachten

Het gaat, naast de 23-jarige verdachte uit Sliedrecht, om vijf verdachten tussen de 20 en 23 jaar oud. Ze komen uit Sliedrecht en Dordrecht. Het onderzoek door Team Seksuele Misdrijven van de politie Eenheid Rotterdam loopt nog.