Defensie ontwikkelt lasertechnologie tegen droneaanvallen

Een laserwapen tegen droneaanvallen. Het klinkt futuristisch, maar mogelijk helpt het om het luchtruim van Nederland veiliger te maken. 'Defensie en het Australische bedrijf EOS zijn van plan om samen lasertechnologie verder te ontwikkelen tot een militair inzetbaar verdedigingswapen. Daarom tekende staatssecretaris Derk Boswijk deze week een intentieverklaring', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Hoogvermogen laserstraal

'De zogeheten High Energy Laser is een systeem dat energie omzet in een hoogvermogen laserstraal die zeer effectief is gebleken tegen drones. Omdat beschikbaarheid en aanvoer van munitie niet aan de orde zijn, kan dit wapen effectiever en kostenefficiënter zijn dan kinetische luchtverdediging met bijvoorbeeld raketten. Dat zal de High Energy Laser een waardevolle toevoeging maken bij de luchtverdediging', aldus het ministerie.

Productie in Nederland

Defensie en EOS zijn voornemens de High Energy Laser door te ontwikkelen tot volwaardig wapensysteem. Ook gaan beide partijen onderzoeken of het mogelijk is een productielocatie te realiseren met een Nederlands geleide Europese toeleveringsketen. Het Australische bedrijf wil de ontwikkeling en de productie in principe in Nederland gaan uitvoeren. Hiermee wordt Nederland de Europese vestigingslocatie voor EOS.

'Aantal lasersystemen aanschaffen'

Bij een succesvolle doorontwikkeling is het de bedoeling dat Nederland een aantal lasersystemen aanschaft.