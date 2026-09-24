Politie zoekt in Amsterdam in water bij Transvaalkade voor lopend onderzoek

De politie heeft woensdagavond 23 september in het water gezocht van de Transvaalkade nabij de Kaap de Goede Hoopbrug in Amsterdam. Zo meldt de politie.

Gewelddadige dood Jerry

'De zoekactie maakt deel uit van het lopende onderzoek naar de gewelddadige dood van Jerry, die op 14 april dit jaar om het leven kwam. Dat gebeurde op de Tugelaweg. De 54-jarige Jerry werd daar neergestoken na een ruzie die ontstond in café Oost op het Krugerplein', aldus de politie.

'Mogelijk voorwerp in water'

Rechercheurs hebben aanwijzingen dat er in het water mogelijk een voorwerp ligt dat van belang kan zijn voor het onderzoek. De politie heeft daarom op woensdagavond een deel van de Transvaalkade systematisch doorzocht. Over de uitkomst van de zoekactie doet de politie in het belang van het onderzoek geen mededelingen.

TGO

Het onderzoek is in volle gang. Een groot team van rechercheurs (TGO) werkt aan de zaak. De politie heeft eerder een verdachte aangehouden. Deze man zit nog altijd vast.