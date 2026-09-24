Hogere kans op schulden na faillissement of strafrechtelijk contact

In 2025 stroomden uit ongeveer 115 duizend huishoudens mensen de geregistreerde problematische schulden in dat gaat om 1,5 procent van alle huishoudens. Dit meldt het CBS donderdag.

Levensgebeurtenissen

'In 2022 was dit 1,7 procent. Levensgebeurtenissen als uit elkaar gaan zorgen voor een grotere kans om in de problematische schulden terecht te komen', aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ICTU en het CBS op basis van een gezamenlijk onderzoek.

Failliet

8,6 procent van de personen die in 2019 met hun bedrijf failliet zijn gegaan, kreeg in 2022 problematische schulden. Onder mensen die voor de strafrechter moesten verschijnen, was het aandeel instromers 7,2 procent. Voor mensen die een gerechtelijke boete opgelegd kregen was dit 5,5 procent.

Ook mensen die slachtoffer zijn geweest van een delict of misdrijf hebben een verhoogde kans op schulden. Onder slachtoffers van een seksueel- of geweldsdelict was het aandeel instromers 3,4 procent, onder slachtoffers van een vermogensdelict 2,3 procent.

Instroom in problematische schulden gedaald

Tussen 2024 en 2025 is het aandeel huishoudens dat problematische schulden kreeg afgenomen: van 1,9 procent in 2024, naar 1,5 procent in 2025. Dit zijn 139 duizend huishoudens in 2024 en 115 duizend huishoudens in 2025.

Mannen hebben vaker problematische schulden dan vrouwen

Bij de mensen die in 2022 instroomden in de problematische schulden was het aandeel van vrouwen lager dan het aandeel van mannen. Naar verhouding waren er 100 vrouwen tegenover ongeveer 160 mannen.

Deze verhouding is anders bij slachtoffers van een seksueel of geweldsdelict: hier was de verhouding ongeveer 100 vrouwen tegenover 120 mannen. De kans op problematische schulden is voor mannen dus ook na deze gebeurtenis groter dan voor vrouwen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen is kleiner. Voor andere levensgebeurtenissen is er geen verschil tussen mannen en vrouwen.