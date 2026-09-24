Jongen (17) aangehouden na dreiging school Vlaardingen

De politie heeft een jongen aangehouden, nadat er een melding binnen kwam van een bedreiging gericht op een school in Vlaardingen. De politie onderzoekt de herkomst en de toedracht van de melding.

Nadat een dreiging richting een school in Vlaardingen werd geuit, gingen agenten donderdagochtend 24 september ter plaatse om de dreiging te onderzoeken. Er werd geen dreiging waargenomen, waarna de politie afschaalde. De school heeft zelf maatregelen getroffen voor de beveiliging.

De recherche is direct verdergegaan met het onderzoek naar de gedane dreiging. De rol van de aangehouden 17-jarige jongen uit Schiedam wordt onderzocht.