Miljoenenschade in Drentse refundfraude-zaak, OM eist celstraffen tot 4 jaar

Een geraffineerd verdienmodel waarbij gedurende lange tijd gezamenlijk opzettelijk misbruik is gemaakt van de klantvriendelijkheid van het bedrijf Amazon. Tegen twee mannen van 30 en 31 uit Hoogeveen en een 34-jarige man uit Emmer-Compascuum heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in Noord-Nederland tot vier jaar gevangenisstraf geëist. 'De hoogste straf hoorde de 30-jarige hoofdverdachte uit Hoogeveen tegen zich eisen. De twee medeverdachten van 31 en 34 moeten volgens de officier van justitie 30 respectievelijk 28 maanden naar de gevangenis', zo meldt het OM.

Goederen 'retour' gestuurd

Volgens het OM zijn er in deze zaak duizenden spullen verkregen zonder uiteindelijk ervoor te betalen. Het merendeel van deze spullen werd daarna verkocht. De officier van justitie legt vandaag in de rechtbank in Assen uit dat werd gedaan alsof de goederen retour werden gestuurd. Maar dit gebeurde niet. “Zo betaalden de verdachten niet voor onder meer telefoons, geheugenkaarten en LEGO. De schade voor Amazon liep daarbij uiteindelijk in de miljoenen. (…) De meeste spullen werden verkocht. Daar werd veel geld mee verdiend.”

Schietincident

De zaak komt aan het rollen na een schietincident op 12 februari 2023 in Hoogeveen, waarbij de hoofdverdachte wordt aangehouden. Door een samenloop van meldingen vindt de politie uiteindelijk in een loods van deze verdachte drugs en stellingen vol met luxe-goederen.

Geodriehoeken

Op enig moment wordt in het onderzoek een link gelegd tussen het adres van de hoofdverdachte en het feit dat vanaf dat adres dozen van met name Amazon terug worden gestuurd. In die teruggestuurde dozen en enveloppen zitten meestal niet de goederen die er in hadden moeten zitten. Zij blijken te zijn gevuld met spullen die nauwelijks waarde hebben zoals scharen, geodriehoeken en post-it’s. Enkel het gewicht komt enigszins overeen.

Refundfraude

In het onderzoek komen ook een andere man uit Hoogeveen en een man uit Emmer-Compascuum in beeld. In de woning van de Hoogeveense medeverdachte wordt volgens het OM bewijs gevonden voor het medeplegen van de zogenaamde refundfraude. Denk daarbij aan contant geld, nog in dozen verpakte goederen, telefoons, computers en verzendlabels.

Grote schaal

Van de andere medeverdachte komen accounts in het vizier waarmee op grote schaal goederen zijn besteld, zonder dat deze goederen werden geretouneerd. Bij hem thuis wordt in de ogen van de officier van justitie ook bewijs gevonden. Denk daarbij aan geldtelmachines, verzendcodes, lege enveloppen, geodriehoeken en een barcodescanner.

Flessentrekkerij

De drie verdachten wordt flessentrekkerij, oplichting en verduistering ten laste gelegd. Ook wordt hen onder meer witwassen en deelname aan een criminele organisatie verweten. Bij de hoofdverdachte is daarnaast ook het bezit van drugs tenlastegelegd.

Ruim 2 miljoen

Amazon, als benadeelde partij, vraagt in deze strafzaak om een schadevergoeding van omgerekend ruim twee miljoen euro. Los van die vraag zal de rechtbank de ontnemingsvordering op een later moment behandelen. Met zo’n vordering wil het OM het geld dat is verdiend met het plegen van een mogelijk strafbaar feit afpakken.

Maandag 28 september 2026 zal de verdediging aangeven hoe zij tegen de zaak aankijken. De rechtbank in Assen zal na de inhoudelijke behandeling van deze zaak laten weten wanneer het uitspraak doet.