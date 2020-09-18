Dochter (15) verdacht van moord op haar ouders in Meerstad blijft langer vastzitten

De rechtbank in Groningen heeft besloten dat een 15-jarige verdachte negentig dagen langer vast blijft zitten. 'Zij wordt verdacht van de moord op haar ouders, een man en vrouw van 53 uit Meerstad. De verdachte werd op 18 juni 2026 aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Geen derden betrokken

Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland komen veel vragen binnen over het fenomeen “The Com” en of deze COM-groepen een rol hebben gespeeld in deze zaak. 'Uit onderzoek is niet gebleken dat er betrokkenheid is geweest vanuit een COM-groep. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat niemand anders een rol heeft gespeeld bij het delict', aldus het OM.

Besloten zittingen

Voor het overige betracht het OM terughoudendheid in de berichtgeving. Dit vanwege de leeftijd van de verdachte. In december volgt een volgende voorbereidende zitting. De verwachting is dat in de eerste helft van 2027 de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Jeugdzittingen vinden achter gesloten deuren plaats.

