Onderscheiding voor politiemensen die zijn ingezet bij MH17-ramp

Er komt een onderscheiding voor politiemedewerkers, militairen en andere hulpverleners die hebben bijgedragen aan de bergingsmissies van de MH17-ramp en de identificatie van de slachtoffers. Zij krijgen de Herinneringsmedaille Humanitaire Rampen, die wordt uitgereikt door het ministerie van Defensie. Daarnaast heeft de korpsleiding besloten dat er een draaginsigne komt voor politiemedewerkers die op andere wijze betrokken waren bij de MH17-ramp.

‘De MH17-ramp heeft een enorme impact gehad. Uiteraard op direct betrokkenen, maar ook op politiemensen die beroepshalve bij de ramp waren betrokken’, zegt Wilbert Paulissen, plaatsvervangend korpschef. ‘Zij hebben gewerkt onder uitzonderlijke en zware omstandigheden en dat heeft bij velen diepe sporen achtergelaten. Ik ben blij dat deze collega’s alsnog de extra erkenning en waardering krijgen die zij verdienen.’

Meer erkenning en waardering

De rijksbrede inzet na de MH17-ramp vond plaats onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Alle betrokkenen zijn daarna op uniforme wijze bedankt met een herinneringspenning (-sculptuur). Militairen en politiemedewerkers die nauw betrokken waren bij de bergingsmissies hebben lange tijd de wens geuit om een meer gepaste vorm van erkenning en waardering te krijgen. Ook zijn er twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die opriepen om betrokken hulpverleners alsnog op een gepaste manier te eren.

‘Na overleg met de betrokken ministeries zijn we tot de conclusie gekomen dat een aantal van de betrokken hulpverleners inderdaad onder uitzonderlijke en zware omstandigheden, waaronder de Russische dreiging, veel onduidelijkheid over de duur van de inzet en de langdurige confrontatie met de gevolgen van deze vreselijke aanslag, meer heeft gedaan dan er uit hoofde van hun functie mocht worden verwacht’, schrijft minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer.

Herinneringsmedaille

De impact van deze inzet is volgens de minister ‘zeer groot geweest en werkt vaak door tot in het heden’. Om deze reden is besloten om de hulpverleners die van 17 juli 2014 tot en met oktober 2015 onder coördinatie van de NCTV naar het rampgebied zijn afgereisd voor de veiligstelling, berging, repatriëring en identificatie van de slachtoffers van vlucht MH17 de Herinneringsmedaille Humanitaire Rampen (HHR-medaille) toe te kennen.

Ook de identificatieteams die in Hilversum de opdracht hadden om de slachtoffers te identificeren vallen hieronder. Deze werkzaamheden waren namelijk onderdeel van de bergingsmissie, waarbij de identificatiewerkzaamheden niet ter plaatse konden worden uitgevoerd vanwege de gevaarlijke situatie in Oekraïne.

Draaginsigne

Daarnaast komt er aanvullend op de HHR-medaille een officieel draaginsigne voor politiemedewerkers die betrokken zijn geweest bij de afhandeling van de MH17-ramp. Deze politieonderscheiding wordt speciaal voor deze inzet ontwikkeld.

Komende tijd wordt door politie en Defensie in kaart gebracht wie in aanmerking komt voor de medaille van Defensie en wie voor het draaginsigne van de politie. Politiemensen die een medaille of draaginsigne krijgen, worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Beide onderscheidingen worden ook postuum toegekend en aan politieambtenaren die niet meer in dienst zijn. De wens is om de onderscheidingen in 2027 uit te reiken.