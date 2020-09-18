Doodsoorzaak overleden man (51) na arrestatie Rotterdam nog onduidelijk

Een 51-jarige man overleed afgelopen zaterdag nadat hij werd aangehouden door de politie. De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie bezig met een onafhankelijk feitenonderzoek. 'Omdat er veel vragen zijn over wat er die bewuste avond is gebeurd en de gebeurtenis veel emoties oproept, deelt het OM de eerste bevindingen uit het onderzoek', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Reconstructie

Het onderzoeksteam van de Rijksrecherche verzamelt momenteel zoveel mogelijk informatie om exact te kunnen reconstrueren wat zich die avond heeft afgespeeld. Zo zijn de betrokken agenten gehoord en zijn camerabeelden veiliggesteld. Deze beelden worden samen met de verklaringen van de agenten, maar ook van getuigen, uitgebreid geanalyseerd.

Bevindingen tot nu toe

'Op basis van de voorlopige bevindingen van de patholoog kan de doodsoorzaak op dit moment nog niet worden vastgesteld. De resultaten van de sectie en het technisch onderzoek (zoals beelden en sporen) worden meegenomen in het verdere onderzoek', aldus het OM.

Op basis van verklaringen en camerabeelden is meer duidelijkheid ontstaan over de aanloop naar de aanhouding. De twee betrokken agenten kregen een melding dat een fatbike was gestolen door een man en een vrouw van rond de 40 jaar. Uit de eerste onderzoeksbevindingen blijkt dat deze melding een rol heeft gespeeld om de 51-jarige man te controleren, maar niet de directe aanleiding was voor het staande houden.

Man (51) reed te hard op fatbike

De directe aanleiding was dat de man op een fatbike reed met een te hoge snelheid. Vervolgens vroegen de agenten om het identiteitsbewijs van de man. Toen bleek dat het slachtoffer zich niet kon identificeren, wilde één van de agenten over gaan tot een identiteitsfouillering waarna hij er vandoor ging. De man is vervolgens kort achtervolgd en aangehouden, waarbij hij zich heeft verzet. Vervolgens werd hij onwel en zijn agenten direct over gegaan op reanimatie en is er een AED ingezet.

Verder verloop onderzoek

Het onderzoek van Rijksrecherche en Openbaar Ministerie zal zich in de komende periode specifieker richten op de handelingen die de agenten hebben uitgevoerd tijdens de aanhouding en wat de doodsoorzaak van de man is geweest. Dat (vervolg)onderzoek zal tijd in beslag nemen en moet zorgvuldig gebeuren. Als er iets over de resultaten te melden is, zal het OM dat doen. Vervolgens zal het OM, als het onderzoek is afgerond, oordelen of de agenten hebben gehandeld conform de Politiewet en de Ambtsinstructie.