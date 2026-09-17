Verdachte (19) aanrandingen en mishandelingen Zuid-Holland sloeg vijf keer toe

De 19-jarige verdachte die maandag werd aangehouden na een aanranding eerder in Den Hoorn, wordt ook verdacht van mishandelingen en aanrandingen eerder deze zomer rond de Delftse Hout. 'Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte vandaag voorgeleid voor in totaal vijf incidenten, die hij ook bekent', zo meldt het OM donderdag.

Delftse Hout

In juli vonden een aanranding met geweld en een mishandeling plaats in de Delftse Hout. Op 10 juli werd 's nachts een vrouw van haar fiets geduwd en aangerand, op 16 juli werd een andere vrouw mishandeld. Anderhalve maand later, op 2 september, werden 's nachts kort na elkaar twee vrouwen mishandeld. De politie hield daarom extra toezicht in het gebied.

Den Hoorn

'Nadat afgelopen zaterdag aan de andere kant van Delft, bij het dorp Den Hoorn, een vrouw van haar fiets werd geslagen en aangerand lette de politie ook in dat gebied extra op. Dat leidde maandag tot de aanhouding van een 19-jarige man uit Delft die voldeed aan het signalement van dat eerdere incident', aldus het OM.

Bekentenis

Verdachte heeft bij de politie een bekennende verklaring afgelegd. Hij past bij de signalementen die zijn opgegeven door de slachtoffers. Daarnaast is er op 10 en 16 juli DNA veiliggesteld dat overeenkomt met DNA van de verdachte. Er zijn geen aanwijzingen dat nog iemand anders bij een van de vijf zaken betrokken is geweest.

Voorgeleiding

Het OM heeft de verdachte donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij voorlopig vast blijft zitten en verlengde het voorarrest met 14 dagen.

Losstaande zaak

Afgelopen maandag vond nog een mishandeling plaats in het Delftse Hout. Op basis van onderzoek stelt het OM vast dat die zaak los staat van de eerdere incidenten.