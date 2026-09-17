Voortvluchtige man (29) uit Utrecht opgepakt die moord op advocaat Derk Wiersma voorbereidde

Een 29-jarige man uit Utrecht is woensdag in Frankrijk opgepakt. Hij stond sinds 2023 gesignaleerd. Op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie hebben de Franse autoriteiten de man, na een aantal jaren voortvluchtig te zijn, aangehouden.

Voorbereiden moord op advocaat Derk Wiersum

De man werd vorige week in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam tot 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie die tot oogmerk had het voorbereiden van de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019.

Voortvluchtig sinds 2023

Eerder is hij veroordeeld voor onder meer witwassen en oplichting. De man zat in 2020 enige tijd in voorlopige hechtenis voor onder meer lidmaatschap van de criminele organisatie, waarna deze werd geschorst. Nadat de rechtbank Amsterdam in 2023 de schorsing van zijn voorlopige hechtenis had opgeheven, was hij voortvluchtig.

Overleveringsprocedure

FastNL regelt de overleveringsprocedure van de man naar Nederland. Zodra hij in Nederland is wordt hij naar de gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten. FASTNL is een team van de Landelijke eenheid dat onder het gezag van het Landelijk Parket, verantwoordelijk is voor de opsporing van voortvluchtige verdachten en/of veroordeelden en onttrokken Tbs’ers en jeugd-Tbs’ers. Daarnaast behoort FASTNL tot het ENFAST netwerk (European Network Fugitive Active Search Teams). Het team spoort op verzoek van buitenlandse FAST-eenheden voortvluchtige verdachten en/of veroordeelden in Nederland op.