Masseur uit Leiden aangehouden op verdenking van verkrachting twee vrouwen

'Een 41-jarige man uit Leiden is aangehouden op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Hij zou dat hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Aangiftes

'Eind augustus en begin september deden twee vrouwen onafhankelijk van elkaar aangifte van verkrachting door de verdachte. Ze waren bij hem geweest in massagesalons in Leiden en omstreken. Tijdens de massages zou verdachte zich aan hen hebben vergrepen', aldus het OM.

Voorarrest met 90 dagen verlengd

De verdachte werd op 4 september aangehouden, vandaag besloot de rechtbank zijn voorarrest met 90 dagen te verlengen. Het onderzoek gaat ondertussen verder.