Gevolgen van spoedeisende hulp sluitingen, lijken beperkt

Na de sluiting van een spoedeisende hulp (SEH) daalde het aantal SEH-bezoeken van inwoners uit het verzorgingsgebied met 4,3%. Deze lichte daling suggereert dat de meeste inwoners waarschijnlijk konden uitwijken naar een andere SEH. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland, waarin het zorggebruik van inwoners in het jaar voor en na de sluiting is vergeleken. In dit onderzoek hebben we gekeken naar zorggebruik van inwoners in de omgeving van een gesloten SEH gedurende een jaar na de sluiting in vergelijking met een jaar daarvoor.

Spoedvervoer vaker ingezet bij ouderen

Onder ouderen steeg het aantal spoedritten met een ambulance voorafgaand aan een SEH-bezoek na de sluiting met 7,6%. Dit geeft aanleiding om bij voorgenomen SEH-sluitingen aandacht te houden voor de bereikbaarheid van de SEH voor ouderen.

Vervolgonderzoek nodig naar oorzaken van variatie

De afname in het aantal SEH-bezoeken verschilde sterk per gesloten SEH, terwijl in één verzorgingsgebied het aantal SEH bezoeken zelfs toenam. Daarnaast waren er verschillen in de kenmerken van de gesloten SEH’s, zoals de toegenomen extra reistijd en het aanbod van spoedzorg na de sluiting. Vervolgonderzoek kan helpen om beter te begrijpen welke factoren het zorggebruik na een SEH-sluiting bepalen.