Artsen willen graag duurzame medicijnen voorschrijven, maar weten niet goed hoe

Vrijwel alle Nederlandse artsen zijn bereid om duurzamer medicijnen voor te schrijven. Maar het ontbreekt hen aan kennis, informatie en richtlijnen om daar in de praktijk daadwerkelijk rekening mee te houden. Dat blijkt uit een landelijke enquête onder 440 artsen die onderzoekers Job van Boven en Sophie Veenstra van het UMCG hielden.

Impact geneesmiddelen op milieu

Medicijnen zijn van grote waarde voor de gezondheid, maar hebben ook een aanzienlijke impact op het milieu. Daardoor kunnen geneesmiddelen gevolgen hebben voor de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater, de opwarming van de aarde en uiteindelijk ook voor de menselijke gezondheid.

Duurzaam voorschrijven

Volgens Van Boven groeit daarom de aandacht voor ‘planetary prescribing’. ‘Artsen kijken dan bij het voorschrijven van medicijnen niet alleen naar effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid, maar ook naar de gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt daarbij is dat duurzaamheid onderdeel wordt van de behandelkeuze, zonder dat de kwaliteit van zorg daaronder lijdt. Heel vaak kan dat ook. Voor tientallen middelen zijn er alternatieven die minder belastend zijn voor het milieu en even veilig en effectief.’

Grote bereidheid onder zorgverleners

De bereidheid onder zorgverleners om dit te doen is groot. Veenstra: ‘Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 94 procent vindt dat duurzaam voorschrijven in de Nederlandse gezondheidszorg moet worden gestimuleerd. Ook zijn zorgverleners bereid om andere keuzes te maken: 97 procent overweegt een even goedwerkend medicijn met een lagere milieubelasting voor te schrijven.’

Gebrek aan kennis en informatie

Uit het onderzoek blijkt ook welke knelpunten er voor artsen zijn om duurzamer te werken. ‘Een gebrek aan kennis is een duidelijke verklaring’, aldus Veenstra. ‘Een huidgel is minder duurzaam dan een tablet, dat weten de meeste artsen wel. Maar van alle deelnemers aan het onderzoek gaf tweederde aan niet te weten of een medicijn pfas bevat. En heel weinig zorgverleners weten waar ze betrouwbare informatie over milieubelasting van medicijnen kunnen vinden.‘ Ook noemt 60 procent van de zorgverleners het ontbreken van duidelijke richtlijnen of aanbevelingen als belemmering voor duurzaam voorschrijven.